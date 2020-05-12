Книжный Арсенал. Фото: K.Fund Media

https://racurs.ua/n138069-festival-otmenyaetsya-knijnyy-arsenal-provedut-v-sleduuschem-godu.html

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Международный фестиваль «Книжный Арсенал» в этом году не состоится из-за эпидемии коронавируса. Организаторы мероприятия решили перенести фестиваль на следующий год.

Как известно, мероприятие планировалось провести 20−24 мая этого года. Теперь X Международный фестиваль «Книжный Арсенал» пройдет 26−30 мая 2021 года, сообщается на сайте музея «Мистецький арсенал».

В «Мистецьком арсенале» решили провести альтернативное мероприятие. В этом году с 19 мая по 10 июня в режиме онлайн состоится профессиональная программа «Книжного Арсенала».

В рамках данной программы намечены встречи и воркшопы с зарубежными экспертами книгопечатания, а также с украинскими издателями. Будут проводиться лекции на английском языке об украинской литературе и украинском книжном рынке.

Также в рамках лекций будет рассмотрен вопрос грантовых программ для переводов на иностранные языки украинских книг. Кроме того, запланировано проведение переговоров между украинскими и зарубежными издателями.

Международный фестиваль «Книжный Арсенал» впервые был проведен в 2011 году. Традиционно мероприятие проводится ежегодно весной в музее «Мистецький арсенал» в Киеве.

В 2019 году лондонская International Publishing Industry Excellence Awards признала «Книжный Арсенал» лучшим литературным фестивалем года. В 2019 году фестиваль посетили почти 57 тыс. человек из 30 стран мира.