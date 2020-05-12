Книжковий Арсенал. Фото: K.Fund Media

https://racurs.ua/ua/n138069-festyval-skasovuietsya-knyjkovyy-arsenal-provedut-nastupnogo-roku.html

Ракурс

Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» цього року не відбудеться через епідемію коронавірусу. Організатори заходу вирішили перенести фестиваль на наступний рік.

Як відомо, проведення заходу було заплановано на 20−24 травня цього року. Тепер X Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» відбудеться 26−30 травня 2021 року, повідомляється на сайті музею «Мистецький арсенал».

У «Мистецькому арсеналі» вирішили провести альтернативне захід. Цього року з 19 травня по 10 червня у режимі онлайн відбудеться професійна програма «Книжкового Арсеналу».

У рамках цієї програми намічені зустрічі та воркшопи з закордонними експертами друкарства, а також з українськими видавцями. Проводитимуться лекції англійською мовою про українську літературу і український книжковий ринок.

Також у рамках лекцій буде розглянуто питання грантових програм для перекладів на іноземні мови українських книжок. Крім того, заплановано проведення переговорів між українськими та зарубіжними видавцями.

Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» вперше був проведений у 2011 році. Традиційно захід проводиться щорічно навесні в музеї «Мистецький арсенал» у Києві.

У 2019 році лондонська International Publishing Industry Excellence Awards визнала «Книжковий Арсенал» кращим літературним фестивалем року. У 2019 році фестиваль відвідали майже 57 тис. осіб із 30 країн світу.