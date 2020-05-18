Міжнародний день музеїв. Фото: dilovamova.com

https://racurs.ua/ua/n138340-sogodni-mijnarodnyy-den-muzeyiv-yaki-zahody-zaplanovani-v-ukrayini.html

Ракурс

18 травня свято — Міжнародний день музеїв. Це свято відзначають понад 150 країн, у тому числі і в Україні. Незважаючи на карантин, українські музеї підготували святкові програми та екскурсії, які пройдуть у режимі онлайн.

Про заходи, заплановані на цей день в Україні, повідомляється у Telegram-каналі партії «Слуга народу».

Дніпропетровський історичний музей імені Д. І. Яворницького проведе сьогодні «Ніч музеїв» в інтернеті. Музей підготував інтерактивні екскурсії, дискусії, лекції та майстер-класи.

Гарнізонний храм у Львові підготував для своїх відвідувачів онлайн-екскурсію підземеллями, під час якої можна оглянути залишки середньовічних будівель, які стояли на місці нинішнього храму. Початок екскурсії о 12.00.

Одеський художній музей також приєднався до флешмобу. Із 11.00 до 21.00 щогодини будуть проводитися онлайн-екскурсії та майстер-класи.

Зоологічний музей Львівського національного університету імені Івана Франка покаже найцікавіші експонати під час онлайн-екскурсії, яка почнеться о 13.00.

У Літературно-меморіальному будинку-музеї Михайла Булгакова сьогодні будуть читати твори письменника на різних мовах. Захід також буде проводитися у режимі онлайн.

Музей української діаспори підготував інтерактивну екскурсію по виставці «Наш Сікорський».

У музеї Шолом-Алейхема пройдуть онлайн-лекції Ірини Климової на теми «Національне мистецтво» та «Бсамим» із циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця» проведе онлайн-екскурсію «Таємниці Косого капоніру».

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків на своєму YouTube-каналі покаже кілька сюжетів про інклюзивність. Також публікації з’являться на сайті музею.

Музей книги і друкарства України влаштує для відвідувачів віртуальну екскурсію по виставці «Моя, твоя — наша Ліна Костенко». Також на сторінці музею у Facebook пройде флешмоб «За що я люблю Музей книги і друкарства».

Національний музей українського народного декоративного мистецтва проведе онлайн-конкурс «Рука художника» на знання творчості відомих українських художників. Крім того, музей представить репортаж-спогад про музейну акцію 2017 року «Ніч у музеї». Також буде представлений відеофільм «Катерина Білокур» в трьох частинах із циклу пізнавальних програм «Ніч у музеї».

Як раніше писав «Ракурс», Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» цього року не відбудеться через епідемію коронавірусу. Організатори заходу вирішили перенести фестиваль на наступний рік.