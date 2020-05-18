Верховная Рада: оппозиция требует отозвать законопроект, легализующий российские паспорта

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Верховная Рада может рассмотреть законопроект о двойном гражданстве, который в оппозиции назвали тактикой реванша и сдачи национальных интересов. Такое мнение высказала в ходе сегодняшнего заседания Согласительного совета ВР нардеп от ЕС Ирина Геращенко. Ее также поддержала лидер фракции «Батькивщина» в парламенте Юлия Тимошенко.

Это предательство украинской армии… Речь идет о законопроекте о гражданстве, который по сути легализует российские паспорта. Напомним, что именно с незаконной паспортизации Крыма началась его аннексия. Путин пачками раздает российские паспорта на Донбассе. В это время власть серьезно говорит, что в октябре она проведет выборы на всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс. Кто будет избирать там украинскую власть? Люди с российскими паспортами? Вы хотите легализовать этих марионеточных правителей и марионеточные так называемые республики для того, чтобы помочь России снять санкции и ввести эту российскую мантру о гражданской войне?, — обратилась Геращенко ко фракции «Слуга народа».

Нардеп Юлия Тимошенко поддержала заявление Геращенко и предложила снять этот вопрос с повестки дня.

Предлагаю поставить на голосование снятие двух законопроектов с повестки дня: это закон о двойном гражданстве. Вы что смеетесь? И второй законопроект об уголовной ответственности наших военных героев. О чем мы вообще законы принимаем? Двойное гражданство — ставьте тогда крест на украинском суверенитете и территориальной целостности. Почему вы играете с такими чрезвычайно сложными вещами?, — спросила Тимошенко.





Напомним, нардеп Виктория Сюмар вчера обратила внимание на два законопроекта, которые, по ее мнению, знаменуют возвращение худших проявлений «турборежима». Речь идет о фактическом узаконивании двойного гражданства (законопроект № 2590), в том числе и российских паспортов, выданных в ОРДЛО, а также о законопроекте, который предусматривает уголовное преследование военных руководителей, в случае, если их подчиненные «ведут агрессивную войну».