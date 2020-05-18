Геращенко: При Порошенко армия освободила 70% захваченного РФ Донбасса, а при Зеленском - ни одного сантиметра

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Ирина Геращенко, нардеп от ЕС, в ходе обсуждения законопроекта об уголовной ответственности военных руководителей заявила, что за первый год президентства Владимира Зеленского украинская армия не освободила ни одного сантиметра оккупированных территорий Донбасса.

При Петре Порошенко наша героическая армия освободила 70% захваченного российской армией Донбасса. За первый год президентства Зеленского не был освобожден ни один сантиметр украинской земли, — заявила нардеп на согласительном совете фракций ВР 18 мая.

Геращенко негативно высказалась о законопроекте, предусматривающем уголовную ответственность военного руководства.

Наша армия наоборот по приказу Зеленского отступает вглубь. Разводят войска, по которым стреляют. И в это время мы даем «мотивацию» украинский воинам в виде уголовной ответственности… Все это ложится в парадигму реванша. Все эти репрессии ветеранов, волонтеров. Мы настаиваем наконец, чтобы на этой неделе в повестке дня стояла ВСК по делу Шеремета, где Зеленский уже в принципе объявил виновных — и это ветераны и волонтеры, — резюмировала Геращенко.

Напомним, как заявила ранее нардеп Виктория Сюмар, законопроект предусматривает уголовное преследование военных руководителей, в случае, если их подчиненные «ведут агрессивную войну».