Коронавирус в Киеве. Фото: Ракурс

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Виталий Кличко, мэр Киева, обратился в полицию с требованием проверить все ночные клубы столицы.

Мэр утверждает, что некоторые ночные клубы продолжают работать, несмотря на то, что городские власти не позволяли открывать развлекательные заведения. Кличко отметил, что видел в интернете видео с некоторых ночных клубов и это его возмутило. Об этом градоначальник заявил 18 мая во время онлайн-брифинга.

Толпы людей — это какой-то пир во время чумы! Городская власть не позволяла открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения! И я обращаюсь в полицию проверить такие заведения. И должна быть строгая ответственность их владельцев! А тем, кто рвется на массовый отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение! — подчеркнул Кличко.

По словам мэра, за минувшие сутки в столице обнаружили 41 случай заражения коронавирусной инфекцией. Среди больных — пять медиков и четверо детей. За минувшие сутки в столице от коронавируса умер один человек, а всего за время эпидемии зафиксировано 49 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2 тыс. 321 подтвержденный случай инфицирования COVID-19.

Напомним, коронавирус обнаружили у воспитанниц, так и работников Дарницкого дома-интерната для девушек. Всего там заразился 81 человек.