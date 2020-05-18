В Харькове митингуют медики скорой помощи, фото: «Суспильне»

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В Харькове работники подстанции скорой помощи № 1 устроили акцию протеста.

Фельдшеры и водители скорой утверждают, что они не получили ожидаемых надбавок к зарплате, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает издание «Суспильне».

Отмечается, что надбавки получили только медики, которые непосредственно контактировали с больными коронавирусной болезни COVID-19. Так, на этой подстанции работают 50 водителей, из них надбавки на суммы от 14 до 18 тыс. грн получили лишь пятеро водителей.

Участники акции отмечают, что они все находятся в группе риска, поскольку сотрудников, контактировавших с больными, не изолировали на две недели.

Было сказано — всем. Мы ведь тоже в группе риска, мы все работаем вместе, — отмечает один из участников акции.

Митингующие также сообщили, что их ограничивают в использовании средств защиты. В частности, выданные им одноразовые костюмы разрешено одевать только в крайних случаях.

Также митингующие жаловались на условия труда.

Работаем по 12 часов, стоят машины у подстанции. Людей не запускают врачей ни поесть, ни попить. Волонтеры, слава Богу, дали покормить, так нас подстанция не пускает: нет, стойте, какие обеды. Ладно мы, мужчины, можем в кусты сходить. А женщины? Они 12 часов должны перетерпеть это? — отметил один из участников акции.

К участникам акции выходил директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, который заявил, что средства распределяют в соответствии с постановлением Кабмина.

Всего акция длилась час. В результате более 20 человек подписали обращение к главе Харьковской облгосадминистрации Алексею Кучеру. Ему повезли подписанное письмо.

В обращении к Кучеру отмечается, что сотрудники скорой готовы начать бессрочную забастовку.

Кучер впоследствии прокомментировал эту акцию медиков. Он заявил журналистам, что считает эту проблему искусственно созданной. По его мнению, в ней задействованы несколько сторон.

Первое — это люди, которые действительно заботятся о выплатах, а есть люди, которые манипулируют, — заявил Кучер. — Если человек адекватен, она сначала выяснит, что происходит, а затем кричит, что «зрада», не выполнили, не выплатили.

Он также пообещал поставить вопрос доплат на селекторном совещании с правительством.

Также Кучер заявил, что нет никаких проблем со средствами индивидуальной защиты.

Если четко каждый член бригады скажет, что мне недостаточно, я уверен, проведен уже не один разговор, не одна контрольная установка предоставлена, чтобы средствами индивидуальной защиты все медики были обеспечены. И они есть в наличии, — заверил глава ОГА.

Напомним, на прошлой неделе за задержку надбавок медикам был уволен заместитель председателя Одесской ОГА.