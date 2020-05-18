Кулеба рассказал о роли долгожителя Авакова в Кабмине Шмыгаля

https://racurs.ua/n138350-kuleba-rasskazal-o-roli-dolgojitelya-avakova-v-pravitelstve-shmygalya.html

Ракурс

Дмитрий Кулеба, глава Министерства иностранных дел, рассказал, какую роль в руководстве процессами в Кабмине играет министр внутренних дел Арсен Аваков. По мнению Кулебы, премьер является безусловным лидером Кабинета министров, однако Аваков имеет больше правительственного опыта.

Премьер-министр является безусловным главой правительства, а Аваков является безусловным правительственным «долгожителем», чья институциональная память в ряде вопросов позволяет давать дельные советы исходя из опыта предыдущих Кабминов, — отметил глава МИД в интервью «РБК-Украина».

По мнению министра, все члены правительства несут часть ответственности за ситуацию в Кабмине в целом.

Министерская должность каждого человека — это индивидуальная история. Став вице-премьером и поняв, что теперь я уже нахожусь не в профессиональной карьере, а в политике, я принял для себя очень простое решение: я буду готов уйти из любого кабинета в любой момент, — резюмировал Кулеба.

Напомним, Арсен Аваков стал министром внутренних дел в 2014 году, когда при формировании своего первого правительства Арсений Яценюк предложил ему «временно» возглавить МВД. Президент Владимир Зеленский, пришедший к власти в 2019 году, сделал исключение только для «старого» министра МВД. По иронии судьбы, Аваков пережил на министерской должности Яценюка, Гройсмана и Гончарука. Сейчас он работает уже в четвертом по счету правительстве Шмыгаля.