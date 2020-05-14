Пандемія коронавірусу. Фото: medscape.com

https://racurs.ua/ua/n138158-pandemiya-covid-19-moje-sprovokuvaty-kryzu-psyhichnogo-zdorov-ya-u-sviti-oon.html

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Криза психічного здоров’я може настати у всьому світі і вина цьому — пандемія китайського коронавірусу.

Навіть коли пандемія буде під контролем, горе, тривога і депресія продовжуватимуть впливати на людей. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерріш, повідомляє «Радіо Свобода».

Проблеми психічного здоров’я, зокрема депресія і тривожність, є однією з найбільших причин нещасть у нашому світі. Після десятиліть занедбаності й недостатнього інвестування в послуги з психічного здоров’я, пандемія COVID-19 зараз вражає сім’ї і громади з додатковим психічним стресом, — зазначив генсек.

В ООН заявляють, що фізичне дистанціювання додає стресу. Крім того, багато людей хвилюються, що можуть захворіти самі або їхні близькі заразяться чи помруть. Медики, які лікують хворих на COVID-19 і стають свідками смерті, вже демонструють пов’язаний із коронавірусом психологічний стрес. У деяких країнах фіксувалися випадки самогубства, які вчиняли медпрацівники.

Також через самоізоляцію жінки стикаються з підвищеним ризиком домашнього насильства, а на емоційний розвиток дітей впливає перерва в навчанні, стрес у сім’ї і непевність щодо майбутнього. А десятки мільйонів людей ризикують втратити свої доходи та засоби до існування через пандемію. Фахівці ООН не виключають, що це може призвести до самогубств.

В організації наголошують на необхідності заходів для захисту психічного здоров’я після років відсутності інвестицій у цій сфері.

Нагадаємо, фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я впевнені, що COVID-19 може стати такою хворобою, що постійно присутня серед людей. Не виключається, що цей вірус може ніколи не зникнути.