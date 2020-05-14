Пандемия коронавируса. Фото: medscape.com

https://racurs.ua/n138158-pandemiya-covid-19-mojet-sprovocirovat-krizis-psihicheskogo-zdorovya-v-mire-oon.html

Ракурс

Кризис психического здоровья может наступить во всем мире и вина этому — пандемия китайского коронавируса.

Даже когда пандемия будет под контролем, горе, тревога и депрессия будут продолжать влиять на людей. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, сообщает «Радіо Свобода».

Проблемы психического здоровья, в частности депрессия и тревожность, является одной из крупнейших причин несчастий в нашем мире. После десятилетий запущенности и недостаточного инвестирования в услуги по психического здоровья, пандемия COVID-19 сейчас поражает семьи и общины с дополнительным психическим стрессом, — отметил генсек.

В ООН заявляют, что физическое дистанцирование добавляет стресса. Кроме того, много людей волнуются, что могут заболеть сами или их близкие заразятся или умрут. Медики, которые лечат больных COVID-19 и становятся свидетелями смерти, уже демонстрируют связанный с коронавирусом психологический стресс. В некоторых странах фиксировались случаи самоубийства, которые совершались медработниками.

Также из-за самоизоляции женщины сталкиваются с повышенным риском домашнего насилия, а на эмоциональное развитие детей влияет перерыв в учебе, стресс в семье и неуверенность в отношении будущего. А десятки миллионов людей рискуют потерять свои доходы и средства к существованию из-за пандемии. Специалисты ООН не исключают, что это может привести к самоубийствам.

В организации подчеркивают необходимость мер для защиты психического здоровья после лет отсутствия инвестиций в этой сфере.

Напомним, специалисты Всемирной организации здравоохранения уверены, что COVID-19 может стать такой болезнью, что постоянно присутствует среди людей. Не исключается, что этот вирус может никогда не исчезнуть.