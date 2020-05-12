Київський суд ще раз заочно заарештував Януковича. Фото: РИА

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Віктор Янукович, колишній президент України, який в 2014 році втік до Росії, вже вдруге за останній тиждень був заочно арештований київським судом.

Сьогодні Печерський районний суд Києва обрав екс-президенту запобіжний захід у виді тримання під вартою. Суд розглядав кримінальне провадження щодо організації Януковичем насильницьких злочинів 18−20 лютого 2014 року — у ці дні силовики розстрілювали протестуючих на Майдані. Про це повідомляє «Укрінформ».

Суд постановив: клопотання задовольнити, застосувати щодо підозрюваного Януковича Віктора Федоровича запобіжний захід у виді тримання під вартою в межах терміну досудового розслідування без права внесення застави, — сказано у рішенні суду.

Адвокати Януковича вимагали не розглядати запобіжний захід, оскільки закінчилися терміни досудового розслідування, а також просили відведення прокурорів через нібито їхню упередженість. Також захист вимагав викликати до суду самого Януковича, однак клопотання адвокатів були відхилені.

Нагадаємо, минулого тижня Януковича заочно заарештували у справі про узурпацію влади. Суд розслідує обставини захоплення Януковичем у вересні-жовтні 2010 року державної влади шляхом вчинення дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу його владних повноважень як президента України.

Як відомо, Янукович 24 січня 2019 року був заочно визнаний Оболонським райсудом Києва винним у державній зраді і пособництві у веденні агресивної війни, його засудили до 13 років позбавлення волі. Суд не визнав доведеною провину екс-президента в посяганні на територіальну цілісність України. Екс-президент не брав участі в процесі. Після втечі з України в лютому 2014 року він проживає в Росії.