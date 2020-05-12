Киевский суд еще раз заочно арестовал Януковича. Фото: РИА

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Виктор Янукович, бывший президент Украины, который в 2014 году сбежал в Россию, уже во второй раз за последнюю неделю был заочно арестован киевским судом.

Сегодня Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту меру пресечения в виде содержания под стражей. Суд рассматривал уголовное производство об организации Януковичем насильственных преступлений 18−20 февраля 2014 года — в эти дни силовики расстреливали протестующих на Майдане. Об этом сообщает «Укринформ».

Суд постановил: ходатайство удовлетворить, применить в отношении подозреваемого Януковича Виктора Федоровича меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования без права внесения залога, — сказано в решении суда.

Адвокаты Януковича требовали не рассматривать меру пресечения, поскольку истекли сроки досудебного расследования, а также просили отвод прокуроров из-за якобы их предвзятости. Также защита требовала вызвать в суд самого Януковича, однако ходатайства адвокатов были отклонены.

Напомним, на прошлой неделе Януковича заочно арестовали по делу об узурпации власти. Суд расследует обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины.

Как известно, Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, его приговорили к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Экс-президент не участвовал в процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.