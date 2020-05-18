Кабмин заявил о сером рынке труда заробитчан: Все втихаря ездят на бусиках

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Работа за границей для заробитчан преимущественно предусматривает «серые» условия трудоустройства. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он считает, что проблема с выездом украинцев на работу за границу связана со вспышкой коронавируса и карантинными ограничениями.

Организация рейсов для сезонных работников вообще стала проблемой исключительно из-за отсутствия регулярного авиасообщения, а не из-за какого-то желания правительства что-то ограничить… Давайте реально смотреть на вещи. Рынок труда украинцев за рубежом в основном являются «серым». Он всех устраивает, все втихаря ездят бусиками, зарабатывают деньги, — отметил глава МИД в интервью «РБК-Украина».

Кулеба добавил, что когда у граждан Украины за рубежом появляются проблемы или если их права реально нарушаются, то «государство вмешивается и спасает их». Чиновник напомнил, что МИД не имеет особого отношения к теме выезда и трудоустройства украинцев за рубежом.

Реальная проблема с трудовыми мигрантами на данный момент — это транспорт, как они добираются туда… Сейчас этим занимается в правительстве вице-премьер Вадим Пристайко… Я абсолютно категорически против любой зарегулированности этого рынка… Кабмин просит принимающую сторону, чтобы человек ехал контракту и со страховкой. Мне кажется, что это дополнительная защита прав заробитчан, — резюмировал министр.





По словам Кулебы, украинцы должны законно зарабатывать деньги. В то же время он уверяет в отсутствии «запретов или маленьких барьерчиков» со стороны правительства.

Напомним, что в середине марта Украина начала закрывать границы, а 28 марта полностью закрыла их для регулярного сообщения. Попасть в страну или выехать из нее можно только на частном автомобиле.