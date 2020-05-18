В Украине сегодня – потенциально опасные погодные условия, фото: «Днепр Время»

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Погода в Украине 18 мая будет достаточно ветреной. Синоптики предупреждают о штормовом ветре в большинстве регионов, кроме юга и юго-востока.

Скорость порывов ветра в течение суток будет достигать 15−20 м/с, что является I (желтым) уровнем опасности. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Желтый уровень опасности означает, что погода является потенциально опасной и погодные явления могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

В условиях сильного ветра рекомендуется плотно закрывать все окна домов и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут оттуда выпасть.

Во время пребывания на улице нужно стараться держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач, а в случае сильного ветра — спрятаться в естественном укрытии или в помещении. Также не рекомендуется парковать автомобили возле больших деревьев.

Сегодня в Украине также сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей.

Напомним, в феврале в Одессе за сильного ветра погибла девушка — на нее упало дерево.