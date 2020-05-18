Влада приховувала спалах коронавірусу на гірськолижних курортах в Альпах. Фото: РІА Новости

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Ракурс

Гірськолижні курорти Санкт-Антон та Ішгль, які розташовані в австрійських Альпах, могли бути джерелом поширення коронавірусу в Європі. Близько 5 тис. туристів, які побували на курортах наприкінці цього гірськолижного сезону, готують колективний позов проти місцевої влади, яка навмисно приховала інформацію про спалах коронавірусу в цих регіонах, щоб не відлякувати туристів.

Глава австрійської асоціації захисту прав споживачів Пітер Колба заявив, що місцева влада переслідувала фінансові цілі, коли не повідомила туристам про спалах коронавірусу, пише The Washington Post.

У позові зазначено, що високопоставлені політики, представники місцевої влади, а також керівництво готелів та гірськолижних трас навмисно приховали відомості про спалах коронавірусу. Це поставило під загрозуздоров’я та життя туристів.

Іноземні туристи обурені діями австрійської влади. У багатьох після повернення із гірськолижних курортів було діагностовано коронавірус, деякі встигли інфікувати своїх родичів.

Експертам важко назвати точну кількість заражених, але вони припускають, що близько 3,7 тис. туристів були інфіковані саме на курортах Санкт-Антон та Ішгль.

Бернхард Зангерл, який володіє баром «Кітцлок» в Ішгль, заявив, що взимку та на початку весни ні у кого з персоналу не спостерігалося симптомів коронавірусу. А у березні у цьому барі був зафіксований перший хворий на COVID-19. Ним виявився бармен. Потім заразилася вся сім’я бізнесмена та співробітники «Кітцлока».

Слід зазначити, що у цій частині Австрії чверть усіх робочих місць залежить від туризму. Село Ішгль, населення якого становить близько 1,6 тис. осіб, приймає щозими близько 500 тис. туристів. Це один із найпопулярніших курортів у Альпах. Село Санкт-Антон щорічно приймає близько 250 тис. туристів.

Як раніше писав «Ракурс», нардеп Сергій Шахов заразився коронавірусом на популярному курорті Куршевель. У той же час близько 100 українських високопосадовців також відпочивали на цьому курорті.