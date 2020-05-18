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Денис Малюська спробував страви, якими годують в’язнів у СІЗО
Лук‘янівське СІЗО приїхало погодувати Малюську (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n138357-luk-yanivske-sizo-pryyihalo-pogoduvaty-malusku-foto.htmlРакурс
Денис Малюська, міністр юстиції України, перевірив, чим годують ув’язнених у столичному Лук’янівському СІЗО.
Фотознімки обіду, котрим годують ув’язнених цього СІЗО, Малюська опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Якщо ти не їдеш у Лук‘янівське СІЗО, Лук‘янівське СІЗО їде до тебе, — зазначив Малюська.
За словами міністра, цей обід йому привезли його помічники. Їжу брали зі спільної посудини для ув’язнених.
Працівників СІЗО, звичайно, не попереджали, — наголосив Малюська.
Привезений міністрові обід складався з каші з м’ясом, а також страви, схожої на борщ. Першу страву він охарактеризував як «чудову», а от борщ, за словами Малюськи, був «не дуже».
Довго такий я не їстиму, — зазначив міністр.
Міністр повідомив, що планує періодично проводити такі перевірки.
Нагадаємо, Малюська нещодавно опублікував фото перших платних камер, відкритих у Київському СІЗО.