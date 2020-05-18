Новини України: МЗС очікує нових стогонів і дискусій Росії щодо зняття санкцій

https://racurs.ua/ua/n138358-mzs-ochikuie-vid-rosiyi-novyh-stogoniv-i-dyskusiy-schodo-znyattya-sankciy.html

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Санкції проти Росії, запроваджені Європейським Союзом у відповідь на агресію Кремля проти України, російська сторона цьогоріч спробувала скасувати, прикриваючись пандемією коронавірусу. Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Москва заговорила про необхідність скасування санкцій «у гуманітарних цілях» через коронавірус.

Росіяни цього разу зайшли здалеку і під час пандемії почали розгойдувати тему, що потрібно знімати санкції «у гуманітарних цілях», для спільної боротьби з вірусом. Ми перші виступили проти, нормально попрацювали з партнерами, піднялася серйозна міжнародна хвиля і ми цю історію погасили. Зараз такого наративу немає, — зазначив міністр в інтерв’ю «РБК-Україна».

На його думку, російська сторона намагатиметься робити ще щось, однак у ЄС вже сформована позиція про те, що пандемія — не привід для зняття санкцій, запроваджених у відповідь на порушення міжнародного права.

Думаю, що послаблення санкцій влітку в ЄС у зоні контрольованого ризику. Звичайно, з осені знову почнуться стогони і дискусії. Але ми цю ситуацію спостерігаємо з 2014 року… Це також дуже затяжна боротьба, в яку усі втягнулися, — резюмував Кулеба.

Нагадаємо, що 3 квітня Генеральна асамблея ООН відхилила ініціативу Росії щодо скасування односторонніх санкцій через епідемію коронавірусу SARS-CoV-2. Натомість ухвалили резолюцію «Глобальна солідарність у боротьбі з коронавірусним захворюванням», яка закликає «активізувати міжнародне співробітництво» для протидії пандемії. Росія ж наполягала на своєму варіанті резолюції під назвою «Декларація солідарності Об‘єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19)». Він містив вимогу про скасування міжнародних санкцій.