Прокуратура взялася за снайперів ФСБ. Фото: RT

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Офіс генпрокурора розслідує факт участі російських снайперів в обстрілах позицій Збройних сил України на Луганщині.

Слідство отримало відеоматеріали, які підтверджують причетність злочину групи снайперів центру спеціального призначення Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Наразі правоохоронці встановлюють повні анкетні дані громадян РФ для їх ідентифікації. Окупантам планують повідомити про підозру й притягнути до відповідальності. Про це 18 травня повідомив Офіс генерального прокурора.

У Венедіктової зазначили, що наразі проводяться необхідні слідчі розшукові дії та судові експертизи, допитуються свідки. Правоохоронці встановлюють обставини загибелі військовослужбовця ЗСУ та отримання вогнепального поранення ще одним українським військовим внаслідок обстрілу снайперською групою позицій сил ООС у районі населеного пункту Новотошківське Попаснянського району Луганської області.

Нагадаємо, українські військові отримали відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Росії. Окупанти самостійно знімали на відео стрільбу по українських бійцях і в лютому вбили молодшого сержанта Збройних сил України Володимира Федченка. В ООС обіцяють у майбутньому розкрити імена, прізвища та посади військовослужбовців РФ, які беруть участь у вбивстві бійців ЗСУ.