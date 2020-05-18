Авіакатастрофа МАУ: МЗС назвало умову міжнародного переслідування Ірану

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Авіакатастрофа МАУ в Тегерані сталася 8 січня, коли іранські військові збили пасажирський літак Boeing 737−800 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Тоді загинули усі 176 осіб, які перебували на борту. Зараз Іран та потерпілі країни проводять розслідування інциденту, однак офіційний Тегеран важко йде на контакт. У МЗС прокоментували ситуацію з розслідуванням авіакатастрофи МАУ.

Іранці дуже складні переговорники, але з ними не палимо мости і намагаємося домовитися. Але у нас є і «червоні лінії». Ми не будемо домовлятися ціною визнання юридичної відповідальності Ірану за збитий Boeing і ціною якихось ігор навколо компенсацій всім постраждалим… Першим кроком має бути якнайшвидше завершення технічного розслідування, включаючи забезпечення розшифровки бортових самописців, — заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, українська сторона пропрацювала модель щодо реалізації розслідування.

Я запропонував іранцям, вони взяли час «на подумати». Потім сказали, що хотіли б обговорити питання юридичної відповідальності та компенсацій. Наша розмова зараз перебуває на цьому етапі, — розповів глава МЗС.

Кулеба додав, що паралельно триває комунікація між групою потерпілих держав — Канадою, Великою Британією, Швецією, Афганістаном.

Якщо швидко домовитися з Іраном у всіх нас не вийде, то ми підемо довгим, але перевіреним і ефективним шляхом колективного переслідування Ірану скрізь, де можливо, за той злочин, який було скоєно, — наголосив очільник зовнішньо-дипломатичного відомства.





Нагадаємо, авіакатастрофа МАУ під Тегераном сталася о 6.14 8 січня, коли іранські військові помилково збили пасажирський літак Boeing 737−800 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Тоді загинуло 176 осіб (167 пасажирів і дев’ятеро членів екіпажу). За кількістю жертв катастрофа увійшла до 50-ти найбільших авіакатастроф у світі.

11 січня президент Ірану Хасан Рухані визнав, що літак було випадково збито ракетами, випущеними Корпусом вартових Ісламської революції. За словами офіційних представників Ірану, причиною трагедії став людський фактор.