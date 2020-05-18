На Олімпіадінському ГЗК виявили коронавірус, фото: zavodfoto

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У Росії спалах коронавірусної хвороби COVID-19 виявили на найбільшому в країні золотому руднику — Олімпіадінському гірничо-збагачувальному комбінаті (ГЗК). Там коронавірус виявили у 866 осіб.

У ще 2 тис. 790 осіб на руднику тести на коронавірус показали негативний результат. Про це повідомляє агентство ТАСС.

Олімпіадінський ГЗК розташований у Красноярському краї РФ, за 550 км на північ від Красноярська.

Сьогодні стало відомо, що Міноборони РФ перекинуло до регіону літаками Іл-76 військових медиків та спеціальне обладнання. Військові здійснюватимуть протиепідемічні заходи, діагностику та лікування хворих.

Також в районі Олімпіадінського ГЗК буде розгорнутий обсерваційний табір, розрахований на 1 тис. ліжко-місць.

Перші випадки коронавірусу на цьому підприємстві були виявлені на початку травня.

Росія вже на другому місті у світі за кількістю виявлених випадків коронавірусу — понад 290 тис., з них понад 2,7 тис. людей померли.

Нагадаємо, понад 120 країн підтримали ініціативу Австралії щодо проведення незалежного розслідування походження COVID-19.