Аваков звільнив поліцейського, який просив провести перепис євреїв, фото — Zaxid.net

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Перепис євреїв у Коломиї просив провести один з керівників Івано-Франківської поліції. Це стало причиною його звільнення.

15 травня начальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіціі в Івано-Франківській області Михайла Банка звільнили із займаної посади. Це стало відомо із листа, який міністр внутрішніх справ Арсен Аваков спрямував нардепу Олександру Дубінському.

Полковник Банк раніше просив від глави єврейської громади Коломиї Якова Заліщікера копію статуту і список членів громади. Також правоохоронці хотіли знати адреси цих людей, їхні номери телефонів, а також контактні дані студентів єврейської національності.

Глава місцевої єврейської громади відмовився співробітничати з поліцією і вважав лист від поліції жартом. Заліщікер зазначив, що в громаді перебувають переважно люди похилого віку.

Про інцидент стало відомо від директора Українського єврейського центру Едуарда Долінського.