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Аваков уволил полицейского, который просил провести перепись евреев (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n138377-avakov-uvolil-policeyskogo-kotoryy-prosil-provesti-perepis-evreev-dokument.htmlРакурс
Перепись евреев в Коломые просил провести один из руководителей Ивано-Франковской полиции. Это стало причиной его увольнения.
15 мая начальника департамента стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области Михаила Банка уволили. Это стало известно из письма, которое министр внутренних дел Арсен Аваков направил нардепу Александру Дубинскому.
Полковник Банк ранее просил у главы еврейской общины Коломыи Якова Залищикера копию устава и список членов общины. Также правоохранители хотели знать адреса этих людей, их номера телефонов, а также контактные данные студентов еврейской национальности.
Глава местной еврейской общины отказался сотрудничать с полицией и сначала посчитал письмо из полиции шуткой. Залищикер отметил, что в членами громады являются преимущественно пожилые люди.
Об этом инциденте стало известно от директора Украинского еврейского центра Эдуарда Долинского.