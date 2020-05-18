Новости Ивано-Франковска: Аваков уволил полицейского, который просил провести перепись евреев, фото — Zaxid.net

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Перепись евреев в Коломые просил провести один из руководителей Ивано-Франковской полиции. Это стало причиной его увольнения.

15 мая начальника департамента стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области Михаила Банка уволили. Это стало известно из письма, которое министр внутренних дел Арсен Аваков направил нардепу Александру Дубинскому.

Полковник Банк ранее просил у главы еврейской общины Коломыи Якова Залищикера копию устава и список членов общины. Также правоохранители хотели знать адреса этих людей, их номера телефонов, а также контактные данные студентов еврейской национальности.

Глава местной еврейской общины отказался сотрудничать с полицией и сначала посчитал письмо из полиции шуткой. Залищикер отметил, что в членами громады являются преимущественно пожилые люди.

Об этом инциденте стало известно от директора Украинского еврейского центра Эдуарда Долинского.