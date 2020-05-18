Лабрадор Мусс, скриншот видео

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В США восьмилетнему лабрадору по кличке Мус присвоили почетное звание доктора ветеринарных наук.

Почетное научное звание пес получил в Политехническом университете Вирджинии. Мус уже шесть лет помогает осуществлять реабилитацию людей в терапевтическом центре при этом вузе. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Отмечается, что за шесть лет лабрадор принял участие в более 7,5 тыс. консультаций и более 500 выездных мероприятиях. Он помогает студентам справиться с психологическими травмами и чувством тревоги.

Всего в этом терапевтическом центре четыре собаки. В период пандемии карантина они продолжают помогать людям — уже в формате онлайн-консультаций.

Всего в этом терапевтическом центре четыре собаки. В период пандемии коронавируса терапевтический центр продолжает помогать людям в формате онлайн-консультаций, однако в случае кризиса или чрезвычайной ситуации у студента возможна личная встреча с одной из собак.

Напомним, осенью 2017 года в Афганистане во время перестрелки семилетний пес Майко, который прибыл в эту страну в составе подразделения армии США, ценой собственной жизни спас группу американских солдат.