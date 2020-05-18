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Ракурс
Лабрадор Мус, скріншот відео

У США лабрадор став доктором наук за заслуги в реабілітації людей (ФОТО, ВІДЕО)

18 тра 2020, 18:34
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У США восьмирічному лабрадору на кличку Мус присвоїли почесне звання доктора ветеринарних наук.

Почесне наукове звання пес отримав у Політехнічному університеті Вірджинії. Мус вже шість років допомагає здійснювати реабілітацію людей у терапевтичному центрі при цьому виші. Про це повідомляє прес-служба університету.

Зазначається, що за шість років лабрадор взяв участь у понад 7,5 тис. консультацій та понад 500 виїзних заходах. Він допомагає студентам впоратися з психологічними травмами та відчуттям тривоги.

Загалом у цьому терапевтичному центрі чотири собаки. У період пандемії коронавірусу терапевтичний центр продовжує допомагати людям у форматі онлайн-консультацій, проте в разі кризи чи надзвичайної ситуації у студента можлива особиста зустріч з одним із собак.

Доктор ветеринарних наук Мус, фото: vttherapydogs



Нагадаємо, восени 2017 року в Афганістані під час перестрілки семирічний пес Майко, який прибув до цієї країни у складі підрозділу армії США, ціною власного життя врятував групу американських солдатів.


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