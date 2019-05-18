У Таїланді підліток закопала свою новонароджену дитину, її врятувала собака. Фото: Järve Keskus

https://racurs.ua/ua/n122052-u-tayilandi-pidlitok-zakopala-svou-novonarodjenu-dytynu-yiyi-vryatuvala-sobaka.html

Ракурс

У Таїланді сталося диво. Коли 15-річна дівчинка-підліток поховала заживо свого новонародженого малюка, його вчасно врятувала собака-інвалід. Дитина виявилась жива і здорова.

Loading...

Дивовижний інцидент стався на півночі країни. Як виявилося, дівчина намагалася приховати вагітність і народження дитини від своїх батьків, а кращого способу для цього не знайшла. Про це повідомляє «Російська служба ВВС».

Собака-інвалід по імені Пінг Понг почала голосно гавкати і кинулася рити землю, коли гуляла з господарем в полі біля села. У процесі чоловік побачив ногу немовляти, яка стирчала з землі.

Дитину дістали і доставили в терміновому порядку в лікарню. Лікарі вимили і оглянули дитину. Згідно їхньому вердикту, немовля виявилося здоровим.

В ході слідства була знайдена горе-матір, яку притягли до відповідальності за спробу вбивства власної дитини. Зараз за нею наглядають батьки і психолог.

Підліток вже пошкодувала про скоєне, а дитину батьки дівчини вирішили залишити у себе.

Пес Пінг Понг став інвалідом, коли його збив автомобіль. Після цього тварина не може користуватися однією лапою. Однак, його господар хвалить пса за вірність і послух. Розставання з твариною чоловік навіть не розглядає і хвалиться, що дружелюбного пса обожнює все село.

Як раніше повідомлялося, першу клоновану собаку-поліцейського почали тренувати в Китаї.