Гугл створив дудл до дня народження Омара Хайяма

Компанія Google випустила святковий дудл на честь Омара Хайяма. Фото: Google

https://racurs.ua/ua/n122051-kompaniya-google-vypustyla-svyatkovyy-dudl-na-chest-omara-hayyama-foto.html

Ракурс

Корпорація Google (Гугл) створила святковий doodle (дудл) до дня народження великого перського математика і філософа Омара Хайяма. З дня його народження пройшов вже 971 рік.

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Філософ знаменитий на весь світ своїми віршованими афоризмами, які називаються рубаї. Хоча з народження Хайяма пройшли століття, його спадщина вважається невід'ємною частиною культури, а афоризми здатні розкривати людську натуру і до цього дня.

У своїх рубаї Хайям оповідав не тільки про людину, але і про життя в цілому. За життя філософ був відомий тільки як видатний математик і астроном.

Популярність Хайям отримав аж на початку XX століття. Тоді англійський поет Едвард Фіцджеральд перевів безліч рубаї на латинь і англійську. Як новий та оригінальний твір, рубаї швидко підкорили серця людей і викликали бурхливий інтерес до самого Хайяма.

Хайям писав рубаї протягом всього свого життя, а їх точну кількість встановити неможливо. Одні дослідники вважають, що він міг написати близько 500 рубаї. Інші стверджують, що його перу належить близько 5 тис. афоризмів. Встановити їх авторство через століття практично неможливо.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Гугл створив дудл до Дня матері.