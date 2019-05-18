Гугл создал дудл ко дню рождения Омара Хайяма

Компания Google выпустила праздничный дудл в честь Омара Хайяма. Фото: Google

https://racurs.ua/n122051-kompaniya-google-vypustila-prazdnichnyy-dudl-v-chest-omara-hayyama-foto.html

Ракурс

Корпорация Google (Гугл) создала праздничный doodle (дудл) ко дню рождения великого перского математика и философа Омара Хайяма. Со дня его рождения прошел уже 971 год.

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Философ знаменит на весь мир своими стихотворными афоризмами, которые называются рубаи. Хотя с рождения Хайяма прошли столетия, его наследие считается неотъемлемой частью культуры, а афоризмы способны раскрывать человеческую натуру и по сей день.

В своих рубаи Хайям повествовал не только о человеке, но и о жизни в целом. При своей жизни философ был известен только как выдающийся математик и астроном.

Известность Хайям получил аж в начале XX века. Тогда английский поэт Эдвард Фицджеральд перевел множество рубаи на латынь и английский. Как новое и оригинальное произведение, рубаи быстро покорили сердца людей и вызвали не иссякающий интерес к самому Хайяму.

Хайям писал рубаи в течение всей своей жизни, а их точное количество установить невозможно. Одни исследователи полагают, что он мог написать около 500 рубаи. Другие утверждают, что его перу принадлежит около 5 тыс. афоризмов. Установить их авторство спустя века практически невозможно.

Как ранее сообщал «Ракурс», Гугл создал дудл ко Дню матери.