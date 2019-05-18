В Таиланде подросток закопала своего новорожденного младенца, его спасла собака. Фото: Järve Keskus

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Ракурс

В Таиланде произошло чудо. Когда 15-летняя девочка-подросток похоронила заживо своего младенца, его вовремя спасла собака-инвалид. Малыш оказался жив и здоров.

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Удивительный инцидент произошел на севере страны. Как оказалось, девушка пыталась утаить беременность и рождение ребенка от своих родителей, а лучшего способа для этого не нашла. Об этом сообщает «Русская служба ВВС».

Собака-инвалид по имени Пинг Понг начала громко лаять и бросилась рыть землю, когда гуляла с хозяином в поле возле деревни. В процессе мужчина увидел ногу младенца, которая торчала из земли.

Ребенка достали и доставили в срочном порядке в больницу. Врачи вымыли и осмотрели ребенка. Согласно их вердикту, младенец оказался здоров.

В ходе следствия была найдена горе-мать, которую привлекли к ответственности за попытку убийства собственного ребенка. Сейчас за ней присматривают родители и психолог.

Подросток уже пожалела о содеянном, а ребенка родители девушки решили оставить у себя.

Пес Пинг Понг стал инвалидом, когда его сбил автомобиль. После этого животное не может пользоваться одной лапой. Однако, его хозяин хвалит пса за верность и послушание. Расставание с животным мужчина даже не рассматривает и хвастается, что дружелюбного пса обожает вся деревня.

Как ранее сообщалось, первую клонированную собаку-полицейского начали тренировать в Китае.