В Китае начали тренировать первую клонированную собаку-ищейку. Фото: Ru-Pets

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Ракурс

Первую клонированную собаку-полицейского начали тренировать в юго-западной провинции Китая. Ожидается, что через 10 месяцев щенок по кличке Куньсюнь начнет службу.

Клонированную собаку вывели из гибрида волка и собаки породы куньминская овчарка. Щенок появился на свет 19 декабря 2018 года и является клоном 7-летней собаки, которая служит в полиции китайского Пуэра и имеет награду за вклад в расследование дел об убийствах, сообщает rambler.ru.

Обучение собак для прохождения полицейской службы происходит обычно 4−5 лет. Однако, планируется, что Куньсюнь освоит программу за 10 месяцев и сможет приступить к работе намного раньше.

Несмотря на успешное клонирование, в китайской полиции на данный момент не планируют массовое разведение собак таким способом. Правоохранители отмечают дороговизну процесса клонирования.