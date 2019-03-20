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Во время акции в Кургане, фото: «Накануне.RU»

В России судят активиста, ходившего по городу в маске Путина

20 мар 2019, 12:55
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В российском городе Кургане сегодня начали судить активиста Евгения Жукова, устроившего в конце февраля акцию против роста налогов.

Тогда Жуков, стоя возле зданий управления ФСБ РФ по Курганской области и администрации города в маске, похожей на президента РФ Владимира Путина, раздавал листовки с текстом «Плати налог». На нем также была одежда с аналогичной надписью, сообщает издание Znak.

Жуков — член движения «Агит Россия», которое ставит своей целью бороться с официальной пропагандой властей.

Сообщается, что сегодня утром к Жукову пришли сотрудники полиции, которые предложили проехать с ними в отделение, а оттуда отвезли активиста в суд.

Как оказалось, его обвиняют в нарушении правил проведения публичной акции. По словам Жукова, он не понимает, что именно нарушил. Активист обратился к суду с просьбой перенести заседание, поскольку ему нужно время для подготовки к судовому процессу.

Суд ходатайство удовлетворил, следующее заседание состоится 2 апреля.

Напомним, недавно в России задержали активиста, установившего символическую могилу Путина в Набережных Челнах.


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