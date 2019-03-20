Технологию подъема предметов лазером создали американские физики. Фото: Техкульт

https://racurs.ua/n119642-tehnologiu-podema-predmetov-lazerom-sozdali-amerikanskie-fiziki.html

Ракурс

Технологию подъема предметов с помощью лазера создали американские ученые Калифорнийского технологического института.

Поднимать крупные предметы стало возможным благодаря нанесению специфического микроскопического узора на отражающей поверхности, сообщается в журнале Nature Photonics.

Ученые работающие над проектом, заявляют, что с помощью использования созданной ими технологии можно будет обеспечивать разгон космических аппаратов лазерным лучом.

Также отмечается, что новая технология при помощи излучения позволит поднимать объекты различной величины, размеры которых варьируются от микрометров до метров. Указанную технологию смогут применять не только в исследовании космоса. По словам ученых, ее можно использовать при производстве печатных плат.

Отмечается, что сама идея о передвижении предметов с помощью света не нова. С помощью технологии удалось разработать оптический пинцет, который широко используется в микробиологии. Однако, в современной работе ученых идет речь о подъеме крупных предметов.