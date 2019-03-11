Задержан активист, «похоронивший» Путина, фото — trembita.info

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В Набережных Челнах (РФ) задержали активиста так называемого «Бессрочного протеста» Карима Ямадаева, который установил символическую могилу президента Владимира Путина возле Следственного комитета.

Ямадаева забрали из дома вечером 10 марта и впоследствии составили протокол по статье о повторном нарушении правил акции, сообщает «ОВД-информ».

Судебное заседание состоится в городском суде 12 марта. К этому времени Ямадаев проведет в отделе полиции две ночи. Ему грозит штраф или арест на срок до 30 суток.

Инсталляция могилы Путина, которая появилась в Набережных Челнах, связана с попытками российского президента еще сильнее контролировать свободу интернета в РФ. На черном каменном памятнике разместили фотографию президента и надпись: «1952−2019».

«Бессрочный протест» — движение, возникшее в России после митингов против пенсионной реформы, которые состоялись 9 сентября 2018 года. Активисты в разных городах РФ устраивают уличные мероприятия на различные социальные и политические темы. Российские силовики регулярно препятствуют проведению акций и преследуют протестующих.

Напомним, что 5 марта в Москве задержали активистов, которые в день смерти Сталина пожелали ему «сгореть в аду».