Ольга Богомолец подозревается детективами НАБУ в декларировании недостоверной информации. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n119228-nabu-otkrylo-ugolovnoe-proizvodstvo-protiv-nardepa-olgi-bogomolec-smi.html

Racurs.ua

НАБУ подозревает кандидата в президенты Ольгу Богомолец в декларации недостоверной информации.

Антикоррупционное бюро открыло производство по ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса против политика еще 19 февраля. Детективы проверяют обстоятельства возможного сокрытия Богомолец имущества за 2015−2017 годы. Об этом 11 марта сообщают «Українські новини» со ссылкой на источники в НАБУ.

Как известно, санкция ст. 366−1 УК предусматривает штраф от 2 тыс. 500 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в конце 2018 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) выявило нарушения в декларации народного депутата Сергея Мельничука. В декларациях политика за 2015 и 2016 годы не указаны корпоративные права в двух хозяйственных обществах на общую сумму свыше 1 млн грн.