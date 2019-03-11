Труханову объявлено подозрение из-за недостоверной декларации о доходах. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/n119227-truhanovu-obyavleno-podozrenie-iz-za-nedostovernoy-deklaracii-o-dohodah.html

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Мэру Одессы Геннадию Труханову Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сегодня вручила подозрение в совершении действий, предусмотренных ст. 366−1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Труханова на данный момент допрашивают в САП, а сам мэр утверждает, что это расследование — лишь политический заказ. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источник в ведомстве.

НАБУ начало расследовать недостоверное декларирование Трухановым данных о его доходах еще в апреле 2018 года. В своей декларации о доходах за 2015−2016 годы мэр Одессы не упомянул свою сожительницу и ее имущество.

Отметим, что Труханова также обвиняют в хищении 185 млн грн при продаже административных зданий завода в так званом деле «Краяна». В сентябре 2016 года горсовет Одессы приобрел здание завода за 185 млн грн у частной компании, которая ранее купила его за 11,5 млн грн на аукционе у ликвидатора предприятия.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце февраля НАБУ было вынуждено закрыть производство по факту возможного незаконного обогащения мэра Труханова из-за отмены уголовной ответственности за это преступление.l