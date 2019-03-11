Убийство брата Ким Чен Ына: в Малайзии освободили одну из обвиняемых / Фото: aixiucn.com

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В деле об убийстве брата Ким Чен Ына Ким Чен Нама прокуратура Малайзии отказалась от обвинений в адрес одной из фигуранток громкого дела Сити Аисью. Прокурор не стал комментировать решение о снятии обвинений.

По данным ВВС, у следствия меньше доказательств вины гражданки Индонезии Сити Аисью, чем ее сообщницы. Раньше Аисью обвиняли в отравлении Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура 14 февраля 2017 года, прижав к его лицу платок, пропитанный нервно-паралитическим веществом VX. ООН квалифицирует VX как оружие массового поражения, пишет ВВС.

Кроме нее, по делу проходит гражданка Вьетнама Доан Тхи Хунг. С нее обвинения не сняли. По словам задержанных, они думали, что участвуют в розыгрыше для телешоу. По версии защиты, их обманули агенты спецслужб КНДР. Если суд признает вину Доан Тхи Хунг, ей грозит смертная казнь.

В 2017 году Cambodia Daily сообщала, что Сити Аисью за три недели до убийства Нама вместе с подозреваемым в этом деле гражданином КНДР находилась в аэропорту Пномпеня. Она три раза подбегала сзади к незнакомым людям и наносила им на лицо масло, говоря при этом, что они участвуют в розыгрыше. Отмечается, что именно северокорейский гражданин указывал женщине порядок действий. А 13 января 2017 года в столицу Камбоджи прибыла гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг. Тем же рейсом в Пномпень прилетели еще двое граждан КНДР, которых подозревает полиция Малайзии.

После убийства Ким Чен Нама полиция задержала троих подозреваемых — двух женщин и таксиста, который перевозил их. Позднее в деле появились еще двое подозреваемых — дипломат из КНДР и сотрудник северокорейской авиакомпании.

По информации Национального разведывательного управления Южной Кореи, Ким Чен Нам просил в 2012 году Ким Чен Ына о помиловании. По данным разведки, именно в 2012 году на Нама было совершено первое неудавшееся покушение. Напомним, 45-летнего сына Ким Чен Ира долгое время считали главным наследником северокорейского диктатора, но он попал в немилость и многие годы жил в изгнании. Ким Чен Нам получал образование на дому, а позже учился в Швейцарии. По его словам, после возвращения из Европы он отдалился от семьи, поскольку стал придерживаться куда более либеральных взглядов и выступать за реформы и свободный рынок. Нам жил в Макао, часто бывал в Пекине.