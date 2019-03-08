Поздравили с праздником: НАБУ открыло три уголовных производства против омбудсмена Денисовой

Людмила Денисова. Фото: Прямий

https://racurs.ua/n119152-pozdravili-s-prazdnikom-nabu-otkrylo-tri-ugolovnyh-proizvodstva-protiv-ombudsmena-denisovoy.html

Racurs.ua

Против уполномоченного по правам человека Украины Людмилы Денисовой детективы Национального антикоррупционного бюро открыли три уголовных производства.

Правоохранители обнаружили в декларации омбудсмена возможные нарушения и открыли производства еще 18 февраля, 8 марта сообщают «Українські новини» со ссылкой на источник в НАБУ.

Отмечается, что декларациях за 2015−2017 годы Денисова могла не указать часть в уставных капиталах ООО «Астория-Сити», ООО «Триора», «Батилиман», ООО «Машиностроительный завод «Автоливмаш». Также уполномоченная Верховной Рады по правам человека могла не отразить доходы от ООО «Финансовая компания «Центр факторинговых услуг».

Источники в Антикоррупционном бюро утверждают, что Денисова не указала доходы от продажи автомобиля Audi 2003 года выпуска и доход от международной благотворительной организации «Фонд Восточная Европа».

Напомним, член Радикальной партии Олега Ляшко оказался в центре расследования Национального антикоррупционного бюро Украины. Детективы заподозрили в коррупции депутата Верховной Рады Сергея Скуратовского, политика могут лишить неприкосновенности.