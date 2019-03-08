В США пилот сумел посадить неисправный самолет на автомагистраль (ВИДЕО)

Самолет сел на автодорогу в США. Фото: Ридус

https://racurs.ua/n119151-v-ssha-pilot-sumel-posadit-neispravnyy-samolet-na-avtomagistral-video.html

Racurs.ua

Легкомоторный самолет совершил посадку на автомобильную магистраль в штате Мичиган (Соединенные Штаты Америки).

На борту самолета находились два человека. Во время полета воздушная машина начала себя странно вести — сначала начал глохнуть мотор, потом резко упало давление подачи масла. Об этом 8 марта сообщает Detroit Free Press.

Опытный авиаинструктор Стив Чандлер, который был за штурвалом, понял, что самолет не сможет долететь до ближайшего аэропорта. Пилот, который управляет самолетами с 2000 года и с 2003 года занимается обучением будущих летчиков, оценил ситуацию и решил сажать самолет на автомобильное шоссе. Посадка прошла успешно, в результате инцидента самолет повреждений не получил и никто не пострадал. С дороги его транспортировали с помощью эвакуатора.

Напомним, в феврале самолет в Соединенных Штатах Америки смог совершить экстренную аварийную посадку в аэропорту штата Невада. Оказалось, что из-за сильной турбулентности воздушное судно дважды летело вертикально вниз. Через это пятерым пассажирам понадобилась помощь врачей.