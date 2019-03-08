Голос Майкла Джексона уберут из «Симпсонов» из-за фильма-расследования о педофилии певца (ФОТО, ВИДЕО)

Голос Майкла Джексона уберут из «Симпсонов» из-за фильма-расследования о педофилии певца / / Фото: tjournal.ru

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Из мультсериала «Симпсоны» удалят эпизод 1991 года «Совершенно безумный папа», где одного из героев озвучил американский певец Майкл Джексон. Исполнительный продюсер сериала Джеймс Брукс такое решение объяснил реакцией на документальный фильм канала HBO «Покидая Неверлэнд» (Leaving Neverland).

В фильме рассказывались подробности о педофилии певца. Инциденты были связаны с поместьем (ранчо) в Калифорнии «Неверлэнд», владельцем которого на протяжении долгого времени являлся известнейший поп-исполнитель. Документальный фильм HBO основан на рассказах двух мужчин, которых Джексон якобы растлевал в детстве. После выхода «Покидая Неверлэнд» некоторые радиостанции отказались от трансляций песен музыканта.

«Это единственный выход. Мы единодушны в этом решении… Я против сожжения книг в любом виде. Но это наша книга, и мы можем вычернуть главу из нее», — отметил Брукс, пишет Variety.

Эпизод удалят из онлайн-сервисов, его также не будут показывать при повторе «Симпсонов» по ТВ. Речь идет о серии 19 сентября 1991 года, в которой появляется герой Леон Камповски, называющий себя Майклом Джексоном. В финале эпизода Гомер вместе с ним сбегает домой, где Камповски и Барт играют для Лизы песню «С днем рождения, Лиза». Леона озвучил Джексон.

Ранее сообщалось, что в Британии полиция поймала 20 преступников, применив трюк шерифа Спрингфилда из мультфильма «Симпсоны». Правоохранители использовали в качестве приманки фальшивые сертификаты на корзины с рождественскими подарками.