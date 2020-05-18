Меркель і Макрон пообіцяли світу безкоштовну вакцину і зберуть гігантський фонд допомоги ЄС, фото — НВ

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Ракурс

Ангела Меркель та Еммануель Макрон пообіцяли світу безкоштовну вакцину від коронавірусу та заявили про намір зібрати гігантський фонд допомоги ЄС (500 млрд євро).

Лідери ФРН та Італії закликали ЄС зробити вакцину від COVID-19 доступною всім країнам світу.

Ми повинні створити і виробляти в Європейському Союзі вакцину, яка повинна бути доступна всьому світу, посилити європейські потужності в дослідженнях та розробці в області вакцин і методів лікування, а також координацію і фінансування на міжнародному рівні, — розповіла на брифінгу після зустрічі із Макроном Меркель.

Також пропонується збільшити виробництво і запаси медичних засобів, в тому числі тестів, засобів захисту в Європі.

Макрон і Меркель запропонували зібрати для відновлення ЄС після карантину півтрильйона євро. Ці кошти спрямують для допомоги країнам і регіонам ЄС, які найбільше постраждали від коронавірусної кризи.

Лідери провідних країн Європи назвали нинішню ситуацію «найгіршою кризою, з яким зіткнувся Європейський Союз у своїй історії».

Сьогодні ми представляємо коротку відповідь на кризу, довгі відповіді доведеться обговорити. Тому що Європу треба розвивати далі, —- сказала Меркель.

Фонд повинен бути доступний впродовж обмеженого періоду часу і забезпечити згуртованість в ЄС. Париж і Берлін також заявили, що пропонують дозволити Європейської комісії позичати кошти на фінансових ринках від імені ЄС, одночасно дотримуючись договору ЄС.

Усі 27 країн ЄС повинні одноголосно схвалити запропоновану програму, щоб вона почала діяти.

Сьогодні «Ракурс» повідомляв, що Китай виділить 2 млрд дол. деяким країнам, які постраждали від SARS-CoV-2.