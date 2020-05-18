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У Харкові на протест вийшли працівники «швидких», які не отримали коронавірусну надбавку, скріншот відео

У Харкові протестуют медики, які не отримали коронавірусну надбавку (ВІДЕО)

18 тра 2020, 20:20
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Зарплати лікарів стали причиною протесту у Харкові. Медики вимагають заплатити їм 300% надбавку до зарплати, яку обіцяла влада для тих, хто працював із хворими на коронавірус.

Керівництво місцевого Центру екстреної медицини пояснює, що додаткові гроші передбачені тим, хто транспортував хворих з уже підтвердженим діагнозом, а тільки підозри на коронавірус не рахуються.

Страйк медиків у Харкові відбувся у специфічній формі. Роботу вони не зупиняли і за потреби на виклики виїжджали, повідомляється у сюжеті «5 каналу».

Під зверненням до голови ОДА підписалися понад 50 медиків та водіїв «швидких». Вони скаржаться, що обіцяну надбавку у 300% за роботу з хворими на коронавірус отримали одиниці, а контактували з ними всі.



В обласній державній адміністрації вважають ситуацію «штучною» і запевняють, що діють відповідно до розпоряджень МОЗ. Доплати отримали поки ті, хто працював із хворими на коронавірус, а надбавки за пацієнтів, у яких діагноз підтвердився пізніше, обіцяють виплатити згодом.

Джерело: Ракурс


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