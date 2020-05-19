Прем’єр Денис Шмигаль. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n138389-shmygal-nazvav-datu-vidkryttya-metro-v-ukrayini.html

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Кабінет міністрів України може дозволити відновити роботу метрополітену в Києві, Дніпрі та Харкові з 25 травня.

Уряд може продовжити карантинні обмеження, але з 22 травня країна перейде до адаптивного карантину. Планується відновлення руху міського і приміського транспорту. Кабмін також дозволить проведення спортивних змагань. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Крім того, можна буде відвідувати богослужіння в храмах при умові одна людина на 10 кв. м. За словами прем'єра, в Україні знову зможуть працювати готелі, але про відкриття ресторанів та басейнів мова поки не йде.

А з 25 числа уряд дозволить роботу дитячих садочків та роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація. Тут вже будемо працювати спільно з місцевою владою, — зазначив Шмигаль.





Як відомо, столична підземка не працює з 18 березня. Спочатку планувалося призупинити перевезення пасажирів підземним транспортом на два тижні, проте згодом обмеження були подовжені.

Нагадаємо, що міський голова Києва Віталій Кличко просив Кабінет міністрів України відновити роботу столичного метрополітену з 25 травня. Мер переконував, що місто вже готове до запуску метро. За словами Кличка, в підземці відремонтували ескалатори, вагони метро, оновили вентиляційне обладнання.