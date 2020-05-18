Коронавірусна інфекція COVID-19. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2637-sumnivni-rishennya-vlady-schodo-koronavirusnoyi-infekciyi-covid-19.html

Ракурс

З якихось причин деякі інформаційні повідомлення залишаються з вами надовго, пробуджуючи всередині емоцію, як ніби вони намацали якусь тривожну кнопку, чутливе місце. Вчора я прочитав таку історію. Стаття одного з голландських національних новинних порталів містила фотографію із зображенням чоловіка на лікарняному ліжку перед його власним будинком і жінки, яка махала йому з вікна. У статті розповідалося про смертельно хворого чоловіка, який з огляду на введені обмеження через коронавірусну інфекцію COVID-19 протягом семи тижнів не бачився зі своїми близькими. Служба швидкої допомоги організувала спеціальну програму з виконання останньої волі тих, хто вмирає, і цього чоловіка привезли додому, щоб він попрощався з дружиною. Останнє прощання перед смертю — крізь зачинене вікно...

Ця історія яскраво ілюструє часом жорсткі й непотрібні правила ізоляції, нав'язані урядами населенню. У Нідерландах, де в порівнянні з багатьма іншими країнами були введені менш суворі обмеження, уряд наклав заборону на відвідування літніх людей у спеціальних будинках та центрах паліативної допомоги для невиліковно хворих, не спромігшись обговорити ці заходи з тими, хто там працює, не кажучи вже про самих клієнтів. Крім того, будинки для літніх людей були обійдені увагою при розподілі дефіцитних засобів індивідуального захисту, оскільки пріоритет віддавався медичним закладам. В результаті багато співробітників будинків для літніх людей та паліативних центрів заразилися коронавірусною інфекцією COVID-19.

Водночас люди похилого віку неодноразово казали, що краще побачать своїх дітей і помруть від інфекції COVID, ніж згаснуть на самоті, при тому, що жити багатьом з них залишилося зовсім недовго. Не дозволяти людині, яка вмирає, бачитися з дружиною протягом майже двох місяців, після чого милостиво дозволити попрощатися з нею назавжди (!) крізь зачинене вікно — для мене це кричущий приклад нелюдськості.

Коронавірусна інфекція COVID-19 і приклади беззаперечних дурниць

Є у світі і кричущі приклади беззаперечних дурниць. Президенти двох супердержав є в цьому сенсі чемпіонами. Американський президент Дональд Трамп ігнорує всі попередження свого головного імунолога Ентоні Фаучі та Центру з контролю захворювань. В той час як у країні лютує епідемія коронавірусної інфекції COVID-19, забираючи життя величезного числа людей, Трамп наполягає на відкритті економіки, головним чином тому, що боїться програти майбутні вибори в разі економічної кризи.

Директор Департаменту перспективних біомедичних досліджень і розробок, доктор медичних наук Рік Брайт, відсторонений Трампом з посади за критику президента, попередив Конгрес США, що на країну чекає «найпохмуріша зима в сучасній історії», з огляду на досить реальну можливість другої, ще більш смертоносної хвилі пандемії. Однак жодні попередження не заважають президентові США підтримувати демонстрантів, які розмахують зброєю і вимагають повернення нормального життя.

Президент наддержави по інший бік Атлантики, Росії, діє не набагато краще. У своїй безмежній мудрості він наказав громадянам країни повернутися до роботи в той момент, коли пандемія коронавірусної інфекції вийшла з-під контролю і перевершила навіть США за кількістю щоденних випадків зараження COVID.

Розслідувань не уникнути

Це очевидні приклади непродуманих рішень, але є й інші сценарії, які можна піддати серйозним сумнівам. Згодом, коли життя повернеться в більш-менш нормальне русло, вони, ймовірно, ляжуть в основу численних парламентських розслідувань. Швецію широко критикують за те, що уряд вперто не вводить карантин, в той час як число померлих від коронавірусної інфекції COVID-19 на 100 тис. населення у країні значно вище, ніж в інших скандинавських державах. Але і значно нижче, ніж в Іспанії, Франції, Італії і навіть у Великій Британії, тобто у всіх країнах із суворими заходами ізоляції.

У Нідерландах дедалі частіше лунають скарги від ув'язнених та їхніх сімей на надмірно суворі обмеження контактів за відсутності однаковості у правилах і порушення заходів безпеки. Одному з ув'язнених, наприклад, не дозволили побачитися з батьком, який вмирав, в той час як бригаді будівельників дозволили зробити в його камері дрібні ремонтні роботи. В деяких випадках у в'язнів не було доступу до дезінфекційних засобів для рук, які перебували на складі, а співробітники служби безпеки проводили обшуки без використання засобів індивідуального захисту. Родичі ув'язнених піддали широкому розголосу довгий список проблем, скарг, що накопичилися, але міністерство юстиції Нідерландів продовжує заперечувати наявні в тюрмах проблеми.

Деякі заходи, запроваджені в Литві, також важко зрозуміти. У той час як церкви вже розкрили свої двері, школи, наприклад, досі закриті, і їх поступове відкриття планується тільки наприкінці місяця. Якщо в розпорядженні дитини просторий будинок із садом, то не ходити якийсь час до школи для неї не є особливою проблемою, але коли дитина мешкає з батьками, братами та сестрами у крихітній квартирі на дев'ятому поверсі багатоповерхівки в передмісті, два місяці карантину для неї убивчі.

Співробітники гарячих ліній допомоги дітям у Литві помітили, що кількість дзвінків скоротилася, оскільки діти не можуть знайти відокремленого місця, щоб зателефонувати, натомість збільшилася кількість чатів, так само як і число випадків, коли діти висловлювали бажання накласти на себе руки. Поліція повідомляє про зростання насильства в сім'ях — в Європі загалом різко зросла кількість випадків домашнього та сексуального насильства. У Франції та Нідерландах ввели спеціальне кодове слово для жінок, які шукають допомоги: зайшовши в аптеку, вони можуть сказати або написати це слово на рецепті, і фармацевт негайно викличе поліцію.

Утримання дітей, які, як вважається, не є епідеміологічною загрозою в поширенні хвороби, під замком протягом такого тривалого часу завдає серйозної шкоди їхньому психічному здоров'ю. При цьому важко пояснити, чому закриті школи, але відкриті церкви, де більшість прихожан старшого віку схильні до більш серйозного ризику заразитися коронавірусною інфекцією COVID-19. Це стосується не лише Литви, а і православних країн, де цілування ікони є частиною церковного ритуалу. Кращого способу поширення хвороби важко собі уявити.

Засвоїти уроки перед наступною пандемією

Попри численні попередження, пандемія COVID-19 захопила світ зненацька. Неготовність до епідемії коронавірусної інфекції надала величезні можливості авторитарним режимам і правителям, котрі використали паніку для запровадження наглядових і обмежувальних заходів, які буде важко скасувати.

На мій погляд, ключова помилка в багатьох, якщо не в більшості країн світу полягала в тому, що до складу консультативних органів по боротьбі з епідемією коронавірусної інфекції COVID-19 не входили психологи або психіатри, які б могли збалансувати обмежувальні заходи, вказавши на психологічний вплив, що чиниться ними на населення загалом і на конкретні групи зокрема. Рішення приймалися без участі тих, кого вони стосувалися. У сфері послуг з охорони психічного здоров'я зараз до ухвалення рішень нарешті залучаються споживачі цих послуг. Я сподіваюся, що до того часу, як на планету обрушиться наступна пандемія — а це вбачається неминучим, ми засвоїмо піднесені нам сьогодні уроки і почнемо опікуватися психічним здоров'ям до того, як стане запізно.