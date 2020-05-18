Коронавирусная инфекция COVID-19. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2637-somnitelnye-resheniya-vlastey-v-svyazi-s-koronavirusnoy-infekciey-covid-19.html

Ракурс

По каким-то причинам некоторые информационные сообщения остаются с вами надолго, пробуждая внутри эмоцию, как если бы они нащупали некую тревожную кнопку, чувствительное место. Вчера я прочел такую историю. Статья одного из голландских национальных новостных порталов была снабжена фотографией с изображением мужчины на больничной койке перед его собственным домом и машущей ему из окна женщины. В статье рассказывалось о смертельно больном мужчине, который в силу введенных ограничений по коронавирусной инфекции COVID-19 в течение семи недель не виделся со своими близкими. Служба скорой помощи организовала специальную программу по исполнению последней воли умирающих, и этого человека привезли домой, с тем чтобы он попрощался с женой. Последнее прощание перед смертью — через закрытое окно…

Эта история ярко иллюстрирует порой жесткие и ненужные правила изоляции, навязываемые правительствами населению. В Нидерландах, где по сравнению со многими другими странами были введены менее строгие ограничения, правительство наложило запрет на посещение пожилых людей в домах престарелых и центрах паллиативной помощи для неизлечимо больных, не удосужившись обсудить эти меры с теми, кто там работает, не говоря уже о самих клиентах. Кроме того, дома престарелых были обойдены вниманием при распределении дефицитных средств индивидуальной защиты, поскольку приоритет отдавался медицинским учреждениям. В результате многие сотрудники домов престарелых и паллиативных центров заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.

В то же время пожилые люди не раз говорили, что предпочитают увидеть своих детей и умереть от инфекции COVID, чем угаснуть в одиночестве, притом что жить многим из них осталось совсем недолго. Не позволять умирающему человеку видеться с женой в течение почти двух месяцев, после чего милостиво разрешить ему попрощаться с ней навсегда (!) через закрытое окно — для меня это вопиющий пример бесчеловечности.

Коронавирусная инфекция COVID-19 и примеры бесспорной глупости

Есть в мире и вопиющие примеры бесспорной глупости. Президенты двух супердержав являются в этом смысле чемпионами. Американский президент Дональд Трамп игнорирует все предупреждения своего главного иммунолога Энтони Фаучи и Центра по контролю заболеваний. В то время как в стране по-прежнему свирепствует эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19, унося жизни огромного числа людей, Трамп настаивает на открытии экономики, главным образом потому, что опасается проиграть предстоящие выборы в случае экономического кризиса.

Директор Департамента перспективных биомедицинских исследований и разработок, доктор медицинских наук Рик Брайт, отстраненный Трампом от должности за критику президента, предупредил Конгресс США, что страну ждет «самая мрачная зима в современной истории», учитывая весьма реальную возможность второй, еще более смертоносной волны пандемии. Однако никакие предупреждения не мешают президенту США поддерживать демонстрантов, размахивающих оружием и требующих возвращения нормальной жизни.

Президент сверхдержавы по другую сторону Атлантики, России, действует немногим лучше. В своей безграничной мудрости он приказал гражданам страны вернуться к работе в тот момент, когда пандемия коронавирусной инфекции вышла из-под контроля и превзошла даже США по количеству ежедневных случаев заражения COVID.

Расследований не избежать

Это очевидные примеры непродуманных решений, но есть и другие сценарии, которые можно подвергнуть серьезным сомнениям. Впоследствии, когда жизнь вернется в более или менее нормальное русло, они, вероятно, лягут в основу многочисленных парламентских расследований. Швецию широко критикуют за то, что правительство упорно не вводит карантин, в то время как число умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 на 100 тыс. населения в стране значительно выше, чем в других скандинавских государствах. Но и значительно ниже, чем в Испании, Франции, Италии и даже в Великобритании, то есть во всех странах со строгими мерами изоляции.

В Нидерландах все чаще слышатся жалобы от заключенных и их семей на чрезмерно строгие ограничения контактов при отсутствии единообразия в правилах и нарушении мер безопасности. Одному заключенному, к примеру, не позволили повидаться с умирающим отцом, в то время как бригаде строителей разрешили сделать в его камере мелкие ремонтные работы. В некоторых случаях у заключенных не было доступа к дезинфицирующим средствам для рук, которые находились на складе, а сотрудники службы безопасности проводили обыски без использования средств индивидуальной защиты. Родственники заключенных предали широкой огласке длинный список накопившихся жалоб, но министерство юстиции Нидерландов продолжает отрицать имеющиеся в тюрьмах проблемы.

Некоторые меры, введенные в Литве, также трудно понять. В то время как церкви уже распахнули свои двери, школы, к примеру, до сих пор закрыты, и их постепенное открытие планируется только к концу месяца. Если в распоряжении ребенка просторный дом с садом, то не ходить какое-то время в школу для него не составляет особой проблемы, но когда ребенок живет с родителями, братьями и сестрами в крохотной квартирке на девятом этаже многоэтажки в пригороде, два месяца карантина для него убийственны.

Сотрудники горячих линий помощи детям в Литве заметили, что количество звонков сократилось, поскольку дети не могут найти уединенного места, чтобы позвонить, зато увеличилось количество чатов, равно как и число случаев, когда дети выражали желание покончить с собой. Полиция сообщает о росте насилия в семьях — в Европе в целом резко возросло число случаев домашнего и сексуального насилия. Во Франции и Нидерландах ввели специальное кодовое слово для женщин, ищущих помощи: зайдя в аптеку, они могут сказать или написать это слово на рецепте, и фармацевт немедленно вызовет полицию.

Содержание детей, которые, как считается, не представляют эпидемиологической угрозы в распространении болезни, под замком в течение столь длительного времени наносит серьезный ущерб их психическому здоровью. При этом трудно объяснить, почему закрыты школы, но открыты церкви, где большинство прихожан старшего возраста подвержены более серьезному риску заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19. Это относится не только к Литве, но и к православным странам, где целование иконы является частью церковного ритуала. Лучшего способа распространения болезни трудно себе представить.

Усвоить уроки перед следующей пандемией

Несмотря на многочисленные предупреждения, пандемия COVID-19 застала мир врасплох. Неготовность к эпидемии коронавирусной инфекции предоставила огромные возможности авторитарным режимам и правителям, использовавшим панику для введения надзорных и ограничительных мер, которые будет трудно отменить.

На мой взгляд, ключевая ошибка во многих, если не в большинстве стран мира заключалась в том, что в состав консультативных органов по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 не входили психологи или психиатры, которые могли бы сбалансировать ограничительные меры, указав на психологическое воздействие, оказываемое ими на население в целом и на конкретные группы в частности. Решения принимались без участия тех, кого они касались. В сфере услуг по охране психического здоровья в настоящее время к принятию решений наконец-то привлекаются потребители этих услуг. Я надеюсь, что к тому времени, как на планету обрушится следующая пандемия — а это представляется неизбежным, мы усвоим преподнесенные нам сегодня уроки и займемся психическим здоровьем до того, как станет слишком поздно.