Премьер Денис Шмыгаль. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n138389-shmygal-nazval-datu-otkrytiya-metro-v-ukraine.html

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Кабинет министров Украины может позволит восстановить работу метрополитена в Киеве, Днепре и Харькове с 25 мая.

Правительство может продлить карантинные ограничения, но с 22 мая страна перейдет к адаптивному карантину. Планируется восстановление движения городского и пригородного транспорта. Кабмин также позволит проведение спортивных соревнований. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Кроме того, можно будет посещать богослужения в храмах при условии один человек на 10 кв. м. По словам премьера, в Украине снова смогут работать отели, но об открытии ресторанов и бассейнов речь пока не идет.

А с 25 числа правительство разрешит работу детских садов и работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация. Здесь уже будем работать совместно с местными властями, — отметил Шмыгаль.





Как известно, столичная подземка не работает с 18 марта. Изначально планировалось приостановить перевозки пассажиров подземным транспортом на две недели, однако впоследствии ограничения были продлены.

Напомним, что городской голова Киева Виталий Кличко просил Кабинет министров Украины возобновить работу столичного метрополитена с 25 мая. Мэр убеждал, что город уже готов к запуску метро. По словам Кличко, в подземке отремонтировали эскалаторы, вагоны метро, обновили вентиляционное оборудование.