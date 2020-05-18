Ученые США рассказали о связи коронавируса и загадочного синдрома у детей, фото — Pixabay

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Коронавирус связан с загадочным синдромом у детей. Ученые США официально подтвердили, что COVID-19 может вызвать загадочный воспалительный синдром, который обнаруживают в этом году у многих детей в стране.

О такой новосте из Центра по контролю и профилактике заболеваний США сообщил мэр Нью-Йорка Де Блазио в Twitter.

Мэр написал, что клиники и раньше подозревали связь этих заболеваний, однако провели отдельное исследование, чтобы удостовериться в своих предположениях.

В штате Нью-Йорк так называемый «синдром системного воспалительного ответа» зафиксировали у 145 детей, у 67 из которых уже выработались антитела.

Де Блазио обратил внимание и на новые симптомы болезни, о которых медики не сообщали ранее. Кроме уже зафиксированных множественных воспалений, жара, рвоты, сыпи и боли в животе де Блази назвал изменения в эмоциональном поведении детей, опухшие конечности, конъюнктивит, увеличение лимфоузлов, потрескавшиеся губы.

Ранее губернатор региона Эндрю Куомо сообщил о 100 больных детей. По его словам, значительная их часть в возрасте от 5 до 14 лет. При этом трое несовершеннолетних с воспалительным синдромом умерли. Среди них были 18-летняя девушка, семилетний и восьмилетний мальчики.

Такая ситуация наблюдается не только в США. Ранее власти Франции официально заявили о 17 похожих случаях в Париже. Там вспышку также связывали с распространением эпидемии COVID-19.