Война на Донбассе: Гиркин частично взял на себя вину за убийство Рыбака в 2014 году, фото — "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n138386-eto-moya-otvetstvennost-girkin-chastichno-vzyal-na-sebya-vinu-za-ubiystvo-rybaka-v-2014-godu.html

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Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) частично признал, что приклал руку к убийству депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, которое состоялось в апреле 2014 года.

Один из руководителей боевиков так называемой ДНР «отказался комментировать подробности этого преступления, но заявил, что «частично ответственность за смерть Рыбака лежит на нем».

Дело касается не только меня. Рыбак, который выступил активно против ополчения, в моих глазах был врагом. И его смерть в какой-то степени находится под моей ответственностью, — сообщил Гиркин в интервью Дмитрию Гордону.

Депутата от «Батькивщины» Рыбака похитили весной 2014 года в Горловке. Это произошло после митинга сепаратистов, на котором Рыбак конфликтовал с пророссийскими активистами. Депутат убеждал присутствующих в ошибочности их идей и требований, попытался сорвать флаг террористической ДНР со здания городского совета.

Впоследствии к нему подъехали неизвестные и затолкали в авто. Через три дня изуродованное тело Рыбака нашли близ Славянска.

Служба безопасности Украины обвинила в убийстве боевиков — Игоря Безлера, Игоря Стрелкова и так называемого «народного мэра» Вячеслава Пономарева.

Гиркин также признался в интервью, что приказал расстрелять еще двух украинских активистов — Юрия Дьяченко и Юрия Поправко.

Эти люди были расстреляны по моему приказу. Они были врагами с диверсионной целью, с оружием, взрывчаткой на территории Славянска. Их поймали местные жители, — заявил Гиркин.

Напомним, что интервью Гордона с российским террористом Гиркиним возмутило социальные сети. Гордон после громкого интервью с предательницей, так называемым прокурором Крыма Натальей Поклонской, поговорил с одним из обвиняемых в сбитии рейса MH-17 летом 2014 года.