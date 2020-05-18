«Це моя відповідальність»: Гіркін частково взяв на себе провину за вбивство Рибака у 2014 році, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n138386-ce-moya-vidpovidalnist-girkin-chastkovo-vzyav-na-sebe-provynu-za-vbyvstvo-rybaka-u-2014-roci.html

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Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) частково визнав, що долучився до вбивства депутата Горлівської міськради Володимира Рибака, яке відбулося в квітні 2014 року.

Один з очільників бойовиків так званої ДНР" відмовився коментувати подробиці цього злочину, але заявив, що «частково відповідальність за смерть Рибака лежить на ньому».

Справа стосується не тільки мене. Рибак, який виступив активно проти ополчення, в моїх очах був ворогом. І його смерть в якійсь мірі знаходиться під моєю відповідальністю, — повідомив Гіркін в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Депутата від «Батьківщини» Рибака викрали навесні 2014 року у Горлівці. Це сталося після мітингу сепаратистів, на якому Рибак конфліктував з проросійськими активістами. Депутат переконував присутніх у помилковості їхніх ідей та вимог, спробував зірвати прапор терористичної ДНР з будівлі міської ради.

Згодом до нього під’їхали невідомі і заштовхали в авто. Через три дні понівечене тіло Рибака знайшли поблизу Слов’янська.

Служба безпеки України звинуватила у вбивстві бойовиків — Ігоря Безлера, Ігоря Стрєлкова і так званого «народного мера» В’ячеслава Пономарьова.

Гіркін також зізнався в інтерв’ю, що наказав розстріляти ще двох українських активістів — Юрія Дяченка та Юрія Поправко.

Ці люди були розстріляні за моїм наказом. Вони були ворогами з диверсійної метою, зі зброєю, вибухівкою на території Слов’янська. Їх спіймали місцеві жителі, — заявив Гіркін.

Нагадаємо, що інтерв’ю Гордона з російським терористом Гіркіним обурило соціальні мережі. Гордон після гучного інтерв’ю зі зрадницею, так званим прокурором Криму Наталією Поклонською, поговорив з фігурантом кількох справ про війну на Донбасі, одним зі звинувачених у збитті рейсу MH-17 влітку 2014 року.