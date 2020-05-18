«Наступні — Гіві і Моторола»: соцмережі про інтерв'ю Гордона з Гіркіним, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n138385-nastupni-givi-i-motorola-socmereji-pro-interv-u-gordona-z-girkinym.html

Ракурс

Інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона з російським терористом Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) обурило соціальні мережі. Гордон після гучного інтерв’ю зі зрадницею, так званим прокурором Криму Наталією Поклонською, поговорив з фігурантом кількох справ про війну на Донбасі, одним зі звинувачених у збитті рейсу MH-17 влітку 2014 року.

Саме Гіркін повідомив про те, що сепаратисти збили літак над Донбасом, згодом виявиться, що це був пасажирський малайзійський «Боїнг».

У соцмережах обурюються і фактом самого тригодинного інтерв’ю, і поведінкою Гордона, і тим, що наговорив у ньому Гіркін. Розшукуваний СБУ терорист повідомив традиційні штампи російської пропаганди: «українці та росіяни — один народ», «Росія здатна захопити всю територію України», «Київ — російське місто».

Гордон, як і після розмови з Поклонською, пояснив, що інтерв’ю із Гіркиним — це спроба задокументувати злочини росіян на Донбасі.

У Службі безпеки України повідомили BBC News Україна, що проведуть перевірку щодо інтерв’ю. До офісу Гордона в середмісті Києва на вулиці Щекавицькій почали приходити активісти та ветерани російсько-української війни. Вони пообіцяли приходити до офісу Гордона, доки журналіст не вибачиться перед ними за інтерв’ю.

Дехто в мережі радить скаржитися у YouTube на інтерв’ю, оскільки воно пропагує терористів.

Шоумен Сергій Притула розповів у Фейсбук, що інтерв‘ю Гордон міг би взяти в Гіві та Мотороли.

Я думав, що дном було щебетання із державною зрадницею та колаборанткою Няш-Маш. Але сьогодні Дмитро Ілліч перевершив сам себе! Ця неперебірлива українська псевдо журналістика! — написав Притула.

Шоу «Телебачення Торонто» вважає, що «Гордон надає майданчик росіянам для пропаганди».

Як це назвати? Може зрадою? Або Дмитро Ілліч — корисний ідіот? Але насправді Гордон — Геродот нашого часу. У майбутньому історію вчитимуть за інтерв’ю Гордона! Дивіться, якою вона буде, — саркастично написали автори шоу у Фейсбук.

Це легітимізація чортів у медійному світі. Розумієте?! З чортами не спілкуються, у них не беруть інтерв’ю. Бо говорити з чортом — це зашквар, — переконана користувачка під ніком Татуся Бо.



