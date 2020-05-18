В Ізраїлі винайшли антикоронавірусну маску для ресторанів із дистанційним управлінням. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n138384-v-izrayili-vynayshly-antykoronavirusnu-masku-dlya-restoraniv-iz-dystanciynym-upravlinnyam-foto.html

Ракурс

В Ізраїлі винахідники розробили спеціальну антикоронавірусну маску для відвідування ресторанів та кафе. У такій масці можна їсти і пити. Підчас натискання спеціального важеля, маска відкривається, звільняючи доступ до рота.

Маска була винайдена компанією Avtipus Patents and Inventions, повідомляє Reuters.

Віце-президент компанії Асаф Гітеліс заявив, що маска буде відкриватися механічним способом за допомогою дистанційного важеля, а також автоматично, коли її власник буде підносити до рота столовий прибор із їжею.

Коли столовий прибор буде віддалятися від обличчя, маска автоматично закриється і її власник буде захищений від коронавірусу.

Гітеліс стверджує, що маскою зручно користуватися під час споживання твердих страв. А от морозиво і соуси можуть створити певні труднощі. Такі продути часто бруднять маску.

Компанія вже запатентувала свій винахід і планує через кілька місяців почати виробництво маски. У компанії заявляють, що така антикоронавірусна маска буде коштувати від 0,85 до 2,85 дол.

Як раніше писав «Ракурс», Ізраїль на початку травня послабив карантин на тлі скорочення випадків зараження коронавірусом. Ізраїльтяни можуть відвідувати близьких родичів, відкрилися готелі, парки, торгові центри, ринки, галереї, а також дозволено заняття спортом на повітрі. Ресторани поки що працюють тільки на виніс.