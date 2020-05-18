19 травня свято: день Іова Благочестивого і приєднання України до Болонського процесу

https://racurs.ua/ua/n138383-zavtra-den-iova-blagochestyvogo-i-richnycya-pryiednannya-ukrayiny-do-bolonskogo-procesu.html

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19 травня 2020 року відзначають свято Іова Горошника (Іова Багатостраждального чи Благочестивого).

Він жив в Північній Аравії за 2000−1500 років до Різдва Христового. Іов був благочестивим, але на його будинок посипалися нещастя: він позбувся дітей, багатства і був вражений проказою. Іова залишили друзі та знайомі, дружина йому радила насварити Господа і померти. На що Іов відповів: «Невже тільки добро ми будемо приймати від Бога, а зла не будемо?».

Бачачи смиренність і довготерпіння Іова, Господь його винагородив: повернув йому здоров’я і багатство. У Іова народилися чудові діти, а сам він прожив ще 140 років. У вченні церкви святий Іов є прообразом Ісуса Христа, який постраждав заради порятунку людства, а потім прославився Воскресінням.

Роса вранці 19 травня вважається цілющою. Іменини цього дня святкують: Денис, Іван, Василь.

19 травня відзначають також всесвітній день боротьби з гепатитом. У 2020 році на 19 травня випадає Ніч могутності — найзначніша ніч в священному місяці Рамадан. Вважається, що саме в цю ніч перші сури священного Корану були послані пророку Мухаммеду.

Є й незвичне свято 19 травня — День блокнота або День записної книжки (відзначають з 2016 року). Дата 19 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. У 1051 році у французькому Реймсі короновано дочку Ярослава Мудрого — Анну Ярославну. 19 травня 1649 року Англію проголосили республікою.

У 1861 році в Сумах відкрилася перша в Україні недільна школа.

У 1997 році компанія «Hewlett-Packard» випустила свій перший портативний комп’ютер, що працював під операційною системою Windows CE. У 1998 році 19 травня з національної галереї сучасного мистецтва у Римі невідомими викрадено дві картини Вінсента ван Гога і одну Поля Сезанна.

У 2005 році, 15 років тому, Україна на конференції міністрів освіти країн Європи у Норвегії приєдналася до Болонського процесу.

Болонський процес — процес структурного реформування національних систем вищої освіти країн Європи. Його метою є створення наукового та освітнього простору задля підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. Його учасниками є 48 країн Європи.